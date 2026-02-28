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La Ruta Dominguera en Valencia viene próximamente, dijo el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava. La primera autoridad del estado estuvo en el Paseo Cabriales y anunció esta ruta deportiva para toda la familia.

Indicó el gobernador que dentro de unos quince días estará ya todo listo para este espacio que va en la avenida Pasero Cabriales. Desde la avenida Cedeño hasta la entrada del parque Negra Hipólita en la avenida 137.

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Ruta Dominguera en Valencia

Atentos desde ya que esta ruta será para el deporte, para trotar, para andar en bicicletas, patines, entre otros. De esta manera se conecta la ciudad a un circuito urbano deportivo como las grandes capitales del mundo.

Esto se hizo hace tiempo en algunos municipios del estado Carabobo como en la Cota Mil en Caracas. El horario, dijo Lacava irá desde las seis de la mañana hasta las doce del mediodía para esta ruta deportiva.

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