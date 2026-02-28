Compartir

Las Estrellas de Fania (Fania All Stars) fueron un supergrupo creado en 1968 por Johnny Pacheco y Jerry Masucci, reuniendo a los mejores músicos de salsa del sello Fania Records. Los mejores del género estaban en el grupo.

Sus integrantes más destacados incluyeron a Celia Cruz, Héctor Lavoe, Willie Colón, Cheo Feliciano, Rubén Blades, Ray Barretto, Bobby Valentín, Richie Ray y Roberto Roena. Entre otros artistas.

Los llamaban la selección mundial de la salsa, los cuales recorrieron el mundo y sobre todo el continente llevando su música. Causando revuelo entre los artistas más solicitados de aquellos tiempos.

¿Quiénes eran las Estrellas de Fania?

Fundadores/Líderes: Johnny Pacheco (director) y Jerry Masucci.

Voces Icónicas: Celia Cruz, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Rubén Blades, Ismael Miranda, Pete “El Conde” Rodríguez, Bobby Cruz, Santos Colón, Adalberto Santiago, Justo Betancourt.

Instrumentistas Clave: Willie Colón (trombón), Ray Barretto (congas), Larry Harlow (piano), Roberto Roena (bongó), Bobby Valentín (bajo), Richie Ray (piano), Yomo Toro (cuatro), Nicky Marrero (timbales), Eddie Palmieri (piano).

La orquesta se convirtió en el fenómeno más influyente de la salsa, con conciertos históricos como el del Club Cheetah en 1971, el Yankee Stadium en 1973/1975. Y su actuación en Zaire en 1974.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas