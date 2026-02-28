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Pastor evangélico y su hija fallecieron en incendio de una vivienda en Maracaibo

By Danny Valdiviezo
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Incendio de una vivienda en Maracaibo

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Danny Valdiviezo
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IOTA Latino
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El incendio de una vivienda en Maracaibo dejó sin vida a un pastor evangélico y a su hija de 8 años de edad. El lamentable hecho ocurrió hoy sábado 28 de febrero de 2026 en la urbanización La Arreaga al sur de la capital zuliana.

El religioso quedó identificado como Harold Castillo de 48 años de edad. El pastor al ver que la casa estaba en llamas entró para rescatar a sus dos hijas. Solo pudo salvar a una, muriendo en el intento por rescatar a su hija menor de 8 años.

Bomberos de Maracaibo llegaron al lugar para sofocar el fuego, al lugar llegaron policías como comisiones de seguridad para colaborar. En el lugar estuvieron autoridades de la gobernación del Zulia prestando apoyo.

Incendio de una vivienda en Maracaibo, un cortocircuito provocó el hecho

A las seis y media de la mañana de hoy sábado al parecer hubo un cortocircuito en la casa lo que produjo una falla en un televisor. El aparato explotó y originó el fuego el cual se extendió por la vivienda, se pudo conocer de manera extraoficial.

Castillo, era pastor evangélico, una persona muy querida por la comunidad. El hecho causó consternación en la capital del Zulia.

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SourceNoticia al Día
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