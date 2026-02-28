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La exposición prolongada al ambiente marino exige una rutina de cuidado rigurosa. Según especialistas en dermatología, el sol de las costas, especialmente venezolanas es particularmente intenso, lo que obliga a tomar medidas preventivas para evitar daños celulares irreversibles.

A continuación, presentamos los 5 consejos esenciales para mantener tu piel sana en la costa:

1. Respeta las horas críticas de radiación

Los dermatólogos coinciden en que la radiación ultravioleta (UV) alcanza su pico máximo entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m. Durante este intervalo, es fundamental buscar sombra y evitar la exposición directa, incluso si el día parece fresco gracias a la brisa marina.

2. El protector solar no es opcional (ni siquiera en días nublados)

Uno de los errores más comunes es prescindir del bloqueador cuando el cielo está cubierto. Las nubes filtran la luz visible, pero dejan pasar hasta un 80% de la radiación UV. Se recomienda usar un SPF (Factor de Protección Solar) de mínimo 50, aplicándolo 30 minutos antes de salir y reaplicándolo cada dos horas o tras salir del agua en balnearios como La Rosa o Patanemo.

3. Barreras físicas: El complemento ideal

No confíes todo el cuidado a las cremas. El uso de sombreros de ala ancha, gafas con filtro UV y camisas de natación con protección certificada son barreras mecánicas que reducen significativamente el riesgo de quemaduras solares.

4. Combate el efecto del salitre

El salitre tiene un efecto higroscópico, lo que significa que absorbe la humedad de tu piel, dejándola seca y vulnerable. Al salir de playas como Gañango, es vital ducharse con agua dulce inmediatamente para retirar los residuos de sal y arena, evitando así la irritación y la descamación.

5. Hidratación profunda post-playa

Tras un día de sol, la piel entra en un proceso de recuperación. Es el momento de utilizar lociones con aloe vera, ácido hialurónico o ceramidas que ayuden a restaurar la barrera cutánea. Beber abundante agua también es crucial para hidratar desde el interior y contrarrestar la pérdida de líquidos por el calor.

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