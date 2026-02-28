Compartir

En las costas del estado Carabobo, donde el azul del Caribe se encuentra con la historia, emerge la Ruta de los Fortines.

Este recorrido por Puerto Cabello no es solo un paseo recreativo, sino una inmersión profunda en el pasado colonial de Venezuela. Las estructuras del Fortín Solano y el Castillo de San Felipe (Castillo Libertador) se mantienen en pie como testigos mudos de batallas, asedios y la transición hacia la independencia.

Recorrido por el Fortín Solano

Ubicado dentro del Parque Nacional San Esteban, el Fortín Solano destaca por ser la última fortificación colonial construida en el país (finalizada alrededor de 1766). Su ubicación estratégica en el cerro El Vigía ofrece una de las vistas panorámicas más impresionantes de la ciudad y su zona portuaria.

Para las familias que desean visitarlo, el estado de las vías es óptimo, con acceso asfaltado que permite llegar en vehículo particular hasta la base. El horario recomendado es entre las 9:00 AM y las 4:00 PM, siendo las horas cercanas al atardecer las favoritas de los turistas para capturar fotografías con la luz cálida del desierto costero.

El Coloso del Puerto: Castillo de San Felipe

Por otro lado, el Castillo de San Felipe, ubicado en la base naval, representa la ingeniería militar en su máxima expresión. Esta fortaleza, diseñada para proteger el puerto de ataques piratas, encierra en sus baluartes siglos de historia. Es fundamental recordar que, al estar en una zona militar, el acceso suele estar sujeto a permisos o visitas guiadas programadas, por lo que se recomienda consultar en la oficina de turismo local antes de planificar la entrada.

Estado de las vías y acceso

Actualmente, el acceso al Fortín Solano se encuentra en condiciones aceptables. La vía de ascenso ha recibido mantenimiento, permitiendo el flujo de vehículos particulares y unidades de transporte turístico.

Recomendaciones y horarios para familias

El Fortín Solano en Puerto Cabello, estado Carabobo, es una fortaleza colonial con vistas panorámicas, abierta de martes a domingo (aprox. 8:00 a.m. a 5:00 p.m. o 6:00 p.m.) con entrada gratuita o costo simbólico . El Castillo de San Felipe, también en Puerto Cabello, completa el recorrido histórico, frecuentemente visitado en el mismo día

Acceso: Se puede subir en vehículo particular o taxi hasta la cima. Servicios: Cuenta con un restaurante, vista panorámica de la ciudad y el mar, y zonas para fotografías.



La Ruta de los Fortines es, en definitiva, un encuentro con la identidad nacional que combina paisajes marinos con la solidez de la piedra antigua.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas