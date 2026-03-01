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La asignación de los Bonos Patria puedes verificarlo directamente en la página oficial del Sistema. Recuerda entrar periódicamente a la misma y contestar las encuestas, hoy en día está la encuesta laboral.

Para cualquiera de las bonificaciones que te han llegado en primer lugar debes entrar al sitio web de Patria. Luego revisar la Protección Social. Luego de esto debes confirmar si hay montos disponibles y gestionar la transferencia a tu cuenta.

El mismo puedes acumularlo, o pagar directamente algunos de los servicios como agua, servicio telefónico Cantv entre otros. Recuerda que no debes designar a nadie para que revise tu cuenta en Patria.

¿Cómo verificar la asignación de los Bonos Patria?

Actualizar datos personales y laborales.

Revisar con frecuencia el Monedero Patria.

Evitar gestores externos o intermediarios.

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