Lo más vistoPolítica y economíaPortada

¿Cómo verificar la asignación de los Bonos Patria?

By Redacción Carabobo
0
137
¿Cómo verificar la asignación de los Bonos Patria?

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

La asignación de los Bonos Patria puedes verificarlo directamente en la página oficial del Sistema. Recuerda entrar periódicamente a la misma y contestar las encuestas, hoy en día está la encuesta laboral.

Para cualquiera de las bonificaciones que te han llegado en primer lugar debes entrar al sitio web de Patria. Luego revisar la Protección Social. Luego de esto debes confirmar si hay montos disponibles y gestionar la transferencia a tu cuenta.

El mismo puedes acumularlo, o pagar directamente algunos de los servicios como agua, servicio telefónico Cantv entre otros. Recuerda que no debes designar a nadie para que revise tu cuenta en Patria.

¿Cómo verificar la asignación de los Bonos Patria?

Actualizar datos personales y laborales.

Revisar con frecuencia el Monedero Patria.

Evitar gestores externos o intermediarios.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¿No te llegan los bonos Patria?, esto es lo que debes hacer

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Source2001
Artículo anterior
Empleada quedó detenida en Caracas señalada de sustraer 4 mil dólares
Artículo siguiente
Cuatro vehículos involucrados en colisión en la Autopista del Este
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes