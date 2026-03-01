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Una colisión en la Autopista del Este fue reportada por Invialca, ocurrida el pasado viernes 27 de febrero de 2026. Un total de cuatro vehículos se vieron involucrados en este hecho vial, el cual se suma a los accidentes del mes de febrero.

El incidente ocurrió en el kilómetro 163 por alcance, en el lugar estuvo personal de Invialca además de autoridades de tránsito. Enseguida se llevó a cabo un despliegue para despejar los canales de la autopista.

Colisión en la Autopista del Este

Varios de los vehículos involucrados tuvieron daños severos en la parte delantera como trasera. En el lugar estuvieron grúas como personal de emergencia de Invialca para atender el choque.

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Hacemos el llamado a los conductores a mantener la distancia en esta autopista como en otras del estado Carabobo y del país. Además de cumplir con las normas del INTT. Guarda siempre unos metros con los vehículos de adelante.

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