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Una administradora en Mérida fue encontrada muerta en su casa. Las autoridades llegaron a la vivienda de Luisa Maribel Pérez Medina de 51 años de edad para iniciar las investigaciones del hecho.

Pérez Medina, vivía en la urbanización La Mata en la ciudad de Mérida y quien en vida era contadora pública murió por lesiones autoinflingidas, en el lugar del hecho se encontró un arma de fuego la cual fue incautada por las autoridades.

Administradora en Mérida fue encontrada muerta en su vivienda

Los familiares de la profesional de la administración llegaron al lugar encontrándola sin vida. Funcionarios del CICPC, como de la Policía Nacional Bolivariana llegaron al lugar para iniciar las averiguaciones respectivas.

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Mientras que el cadáver fue llevado a la sede Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) del estado Mérida.

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