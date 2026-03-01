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El expresidente de Irán Mahmoud Ahmadinejad murió tras ataque de Israel en la capital iraní. Los medios locales confirmaron la muerte del exmandatario quien vivía en Teherán. Los ataques de Israel han seguido hoy domingo.

Ahmadinejad fue una de las figuras claves en la geopolítica del Medio Oriente, una persona que tuvo un vínculo amplio con nuestro continente. Especialmente con Venezuela, en los años de mandato del entonces presidente Hugo Chávez.

El expresidente estaba bajo arresto domiciliario, cuando un ataque dirigido por fuerzas israelíes alcanzó la residencia. Las explosiones causaron gran impacto en la capital iraní, tanto en edificios residenciales como en centros de salud.

Expresidente de Irán Mahmoud Ahmadinejad murió tras ataque de Israel

Ahmadinejad fue una persona clave que amplió los horizontes de su nación en el sentido de la diplomacia. Una persona que trabajó además con naciones que estaban fuera del continente donde se encuentra Irán.

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Chávez llegó a calificar al expresidente de Irán como una persona que luchaba contra el imperialismo. Describiéndolo como un “gladiador de las luchas antiimperialistas” en los años que estuvo al frente de Irán.

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