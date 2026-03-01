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El Gobierno iraní ha decretado 40 días 7 días de suspensión de actividades en todo el país tras el anuncio oficial del fallecimiento del líder supremo, Alí Jamenei.

Según han informado los medios estatales de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, falleció la mañana de este sábado en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra el país persa.

«El líder supremo de la Revolución Islámica de Irán fue asesinado en su lugar de trabajo, en la residencia del líder.En el momento de su asesinato, se encontraba desempeñando sus funciones y estaba presente en su lugar de trabajo (su oficina), y este cobarde ataque tuvo lugar en la madrugada del sábado. Los medios de comunicación afiliados al régimen sionista y a los reaccionarios de la región habían afirmado en repetidas ocasiones que el líder de la Revolución vivía en un lugar seguro y en un escondite. Su martirio en su lugar de trabajo demostró una vez más la irrealidad de estas afirmaciones y la guerra psicológica del enemigo, y demostró que siempre se mantuvo sin miedo y con valentía contra el imperialismo, entre el pueblo y en las trincheras de la responsabilidad. iribnews» reza el comunicado por medios locales.

Asimismo, el Gobierno iraní ha anunciado un duelo nacional de 40 días por el fallecimiento del máximo líder. Pocas horas antes de confirmarse oficialmente el deceso, el presidente estadounidense, Donald Trump, ya había declarado la muerte de Jameneí.

El mandatario escribió en Truth Social que Jameneí «no pudo eludir» los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo del Pentágono y que, «gracias a la estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada al respecto».

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