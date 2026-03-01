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Una comisión mixta de funcionarios del Instituto Nacional de Parques (Inparques) se desplegó en la transitada avenida Casanova Godoy, Maracay, para localizar y resguardar el cuerpo de un un cunaguaro (Leopardus pardalis), reportado sin vida en la vía pública.

El ejemplar de fauna silvestre, fue localizado específicamente en el tramo comprendido entre la avenida Sucre y el barrio El Milagro. De inmediato, fue trasladado al Centro Nacional de Conservación de los Recursos Genéticos para una evaluación preliminar, antes de ser remitido al Zoológico de Las Delicias.

Resultados de la necropsia: Un escape fallido

En las instalaciones del zoológico aragüeño, el personal médico veterinario realizó una necropsia completa para determinar científicamente las causas del deceso. El examen forense reveló que se trataba de un macho adulto joven, que se encontraba en condiciones físicas estables pero con signos alarmantes en su exterior: su pelaje presentaba una capa de hollín y rastros de dermatitis.

Estos hallazgos indican que el felino había transitado recientemente por zonas afectadas por incendios forestales, los cuales han azotado las poligonales del Parque Nacional Henri Pittier. El fuego no solo destruye el ecosistema, sino que fuerza el desplazamiento errático de las especies hacia las carreteras y zonas pobladas. Según el informe, la causa final de muerte fue un traumatismo generalizado, con hemorragia interna y ruptura de pared abdominal, compatible con un arrollamiento vehicular.

Un llamado a la conciencia ciudadana

Ante este lamentable suceso, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec) en Aragua ha emitido un comunicado urgente. Se insta a los conductores que transitan por las vías adyacentes a áreas protegidas a moderar la velocidad y mantenerse alerta ante el posible cruce de animales.

Asimismo, las autoridades recalcan que la prevención de incendios forestales es la primera línea de defensa para evitar estas muertes. El desplazamiento forzado de la fauna silvestre los expone a peligros urbanos mortales, convirtiendo una emergencia ambiental en una pérdida irreparable para la biodiversidad del estado.

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