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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, desmintió las recientes afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el presunto fallecimiento del Líder de la Revolución Islámica Ali Jamenei.

En una entrevista concedida a una cadena de televisión estadounidense, el funcionario aseguró que tanto el ayatolá Seyed Ali Jamenei como el presidente de la nación, Masud Pezeshkian, se encuentran en perfecto estado de salud y cumpliendo con sus funciones.

Irán desmiente presunta muerte de Ali Jamenei

En una entrevista concedida a una importante cadena de televisión estadounidense, Baqai aseguró de manera contundente que tanto el ayatolá Jamenei como el presidente de la nación, Masud Pezeshkian, se encuentran en perfecto estado de salud y cumpliendo con sus agendas oficiales de trabajo sin contratiempos.

Fuentes vinculadas directamente a la oficina del Líder iraní calificaron la declaración de Trump como un pronunciamiento «carente de sustento técnico», diseñado únicamente para desestabilizar la percepción interna del país persa.

De acuerdo con reportes de la cadena Hispan TV, diversos analistas en comunicación y geopolítica coinciden en que este tipo de afirmaciones por parte del Ejecutivo estadounidense no son fortuitas.

​El desmentido oficial de Teherán busca neutralizar la incertidumbre generada por la versión de la Casa Blanca.

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