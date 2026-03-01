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Un intenso despliegue de seguridad ejecutado por una comisión mixta policial-militar en el estado Trujillo culminó con la intervención legal de un peligroso delincuente vinculado a la organización criminal fundada por Álvaro Montilla, alias «El Loro».

El operativo, desarrollado en el sector Tres Esquinas del municipio Trujillo, permitió neutralizar a un sujeto que mantenía azotada a la comunidad y que se encontraba solicitado por la justicia venezolana.

De acuerdo con el reporte oficial difundido a través de las redes sociales de la Policía del estado Trujillo (Politrujillo), los funcionarios avistaron al sospechoso durante las labores de patrullaje. Al notar la presencia de los efectivos, el hombre intentó evadir a la justicia ingresando de forma violenta a una vivienda particular, donde tomó a un grupo familiar como rehenes bajo amenazas de muerte.

Banda «El Loro»

Una vez dentro del inmueble, el sujeto desenfundó un arma de fuego y disparó contra la comisión. Ante la situación crítica, los agentes aplicaron el uso progresivo y diferenciado de la fuerza para resguardar la integridad física de la familia retenida. Durante el intercambio de disparos, el agresor resultó herido, lográndose su captura inmediata.

El individuo, identificado como Morón J, era un integrante activo del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) «El Loro». Según los registros policiales, poseía un amplio prontuario y estaba solicitado por un homicidio perpetrado el pasado mes de enero en la misma jurisdicción. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Trujillo, falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.

En el sitio del suceso, expertos colectaron evidencias de interés criminalístico, destacando una pistola Pietro Beretta, calibre 9 mm, con los seriales devastados, utilizada por el delincuente para enfrentar a las autoridades.

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