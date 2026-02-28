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La jornada deportiva de este sábado 28 de febrero se vio interrumpida por una situación de emergencia en las rutas de montaña de la zona norte de Carabobo.

Un joven senderista, cuya identidad no ha sido revelada, requirió la intervención urgente de los cuerpos de rescate tras sufrir una lesión inhabilitante mientras realizaba actividades de excursionismo en el sector de Guataparo.

El incidente se registró aproximadamente a las 8:00 a.m., un horario de alta afluencia para los amantes del trekking en la capital carabobeña. Según los reportes iniciales, el deportista presentó una afectación severa a nivel de la cadera, lo que le produjo una limitación inmediata de la marcha, impidiéndole descender por sus propios medios desde las zonas más elevadas del cerro.

Senderista fue rescatado cerro de Guataparo

Ante la emergencia, los compañeros de ruta del joven demostraron una preparación fundamental en técnicas de montaña. Asumieron la primera respuesta, brindando atención prehospitalaria básica y estabilizando al lesionado mientras notificaban simultáneamente a las autoridades competentes. Esta acción coordinada entre civiles fue destacada por los rescatistas como el factor determinante para el éxito del operativo.

Minutos después, paramédicos del sistema de atención de emergencias 0800 (Miranda/Carabobo) se apersonaron en el lugar. Mientras una unidad de soporte permanecía en la base del cerro, un equipo de extracción realizó el ascenso a pie para validar la condición del paciente y proceder con las maniobras de inmovilización y descenso seguro en camilla.

Llamado

Gracias a la sinergia entre los senderistas presentes y los funcionarios públicos, el proceso de evacuación se completó de manera agilizada, permitiendo el traslado del joven a un centro asistencial para su evaluación médica definitiva.

Las autoridades de protección civil y grupos de rescate de la entidad reiteran a la colectividad la importancia de realizar estas actividades en grupo y contar con conocimientos básicos de primeros auxilios. Incidentes de este tipo en zonas como Guataparo o el Casupo subrayan la necesidad de portar equipos de comunicación cargados y un botiquín básico.

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