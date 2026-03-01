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Varios medios de entretenimiento y redes sociales, han rumorado de que la cantante colombiana Shakira estaría en una supuesta relación sentimental con el actor inglés Lucien Laviscount.

La chispa que encendió los rumores fue una serie de fotografías publicadas en redes sociales donde se observa a las dos celebridades en una actitud cercana. En las imágenes, Shakira luce una llamativa cabellera color rosa, mientras posa junto al actor. No obstante, la realidad detrás de esta estampa es estrictamente profesional.

Shakira y Lucien Laviscount

Las fotos corresponden a la promoción del videoclip «Puntería», una colaboración con Cardi B lanzada en marzo de 2024. En aquel momento, la propia cantante fue clara en sus plataformas: «Afinando el tiro con Lucien Laviscount en Puntería», escribió en X (antes Twitter), logrando superar los dos millones de visualizaciones. La química en pantalla fue tan evidente que muchos fanáticos comenzaron a proyectar un romance fuera de los sets de grabación.

Otro de los pilares que sostiene la teoría de los usuarios son las imágenes virales de ambos caminando por las calles de la Ciudad de Nueva York. Aunque las fotos son reales, estas también datan del periodo promocional del álbum Las Mujeres Ya No Lloran en 2024.

A pesar de las constantes guardias periodísticas y el asedio de los paparazzi, hasta la fecha no existe confirmación oficial por parte de ninguno de los dos artistas.

Tanto Shakira como Lucien han mantenido un perfil discreto respecto a sus vidas privadas en sus plataformas digitales. Mientras la colombiana se enfoca en su gira mundial y en la crianza de sus hijos, el actor sigue consolidando su carrera en la industria del cine y la televisión. Por ahora, todo parece indicar que su vínculo no trasciende la admiración mutua y el éxito de una de las canciones más pegajosas del último año.

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