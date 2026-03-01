Compartir

El evento más esperado del calendario social y artístico global ya tiene forma. La MET Gala 2026 oficialmente está en marcha, y tras el éxito de la edición anterior dedicada al dandismo, el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se prepara para una exploración profunda de la estética humana.

Como ocurre cada año desde 1948, las escalinatas del MET se convertirán en el epicentro de la creatividad, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la moda.

Fecha y Código de Vestimenta: «La moda es arte»

Aunque el anuncio oficial suele ser discreto, la tradición dicta que la cita será el próximo 4 de mayo de 2026, cumpliendo con la emblemática costumbre del primer lunes de mayo. Este año, el código de vestimenta revelado por Vogue en febrero es tan ambicioso como poético: «La moda es arte». Este dress code desafía a los asistentes a considerar el cuerpo humano no solo como un soporte, sino como un lienzo en blanco. Los diseñadores e invitados deberán reflexionar sobre cómo la indumentaria interactúa, transforma y define la silueta humana en términos artísticos.

El concepto central: «Costume Art»

La exposición que inaugurará la gala lleva por título Costume Art. De acuerdo con Andrew Bolton, curador del Costume Center, la exhibición planteará la «conexión indivisible entre nuestros cuerpos y la ropa que llevamos». La propuesta busca elevar la moda al estatus de bellas artes, alejándola de la simple funcionalidad para centrarla en la contemplación estética. Bolton asegura que esta edición busca la aceptación de la moda como arte a través de la relación del diseño con el espacio corpóreo.

Anfitriones y Comité de Lujo

El star power de esta edición es indiscutible. En diciembre de 2025 se confirmó que Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour serán las anfitrionas oficiales. A este grupo se suman Anthony Vaccarello (director creativo de Saint Laurent) y Zoë Kravitz como co-hosts.

La lista del Comité Anfitrión no se queda atrás, incluyendo a figuras de alto impacto mediático y artístico como Sabrina Carpenter, Doja Cat, LISA, Sam Smith y Elizabeth Debicki. Con esta mezcla de veteranía en la industria y rostros frescos de la cultura pop, la MET Gala 2026 promete ser una de las ediciones más eclécticas y visualmente impactantes en el recinto de Manhattan.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Asociación de Profesores de la UCV rechazó evento therian