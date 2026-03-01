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Una joven de 22 años fingía tener 14 en redes sociales con el fin de contactar menores y aprovecharse de ellos. El caso de Alyssa Ann Zinger empezó en el mes de noviembre de 2023. En ese tiempo la policía recibió un reporte,

Ella se hacía pasar por adolescente y en las redes contactaba a los menores por las redes sociales. Esta buscaba ganarse su confianza, como luego de eso les convencía para salir con alguno de ellos.

Ya con más confianza en la cita les convencía par que los menores tuvieran encuentros íntimos con ella. La policía seguía la pista luego que las madres de los menores sospecharan de estos encuentros.

Joven de 22 años fingía tener 14 en redes sociales para contactar menores

En abril del año 2024 la joven de 22 años fue arrestada ya que cuatro adolescentes en edad comprendida entre 12 y 15 años fueron abusados por ella. La policía ya sabía de las aventuras de la joven.

En la actualidad se espera el juicio en el mes de mayo contra la joven, la cual está señalada de 11 abusos a jóvenes haciéndose pasar por una adolescente. Tiene prohibido el acceso a dispositivos electrónicos.

Entre ellos computadoras, tablets además de celulares, como su acceso a redes sociales. Ya que enseguida puede contactar jóvenes para continuar con los abusos. No se sabe si además de los 11 casos hubo otros más que no se conocen.

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