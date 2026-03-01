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El Santuario Nacional Nuestra Señora de Coromoto en Guanare es uno de los lugares más visitados por los fieles católicos. En este mes de febrero se cumplieron 30 años de su consagración, hecha por el entonces Papa Juan Pablo II..

Este comenzó a construirse desde 1975, y fue por contribuciones las cuales ayudaron a hacerlo una realidad. Esto en homenaje a una de las apariciones Marianas en el mundo, la aparición de María bajo la advocación de la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela.

La Basílica Menor Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto en Guanare, Venezuela, fue diseñada por el arquitecto venezolano Erasmo Calvani. En colaboración con el arquitecto español Juan Capdevila Elías.

Santuario Nacional Nuestra Señora de Coromoto en Guanare

El proyecto, de estilo brutalista, se elaboró en 1975, aunque las obras comenzaron a principios de los años 80 e inauguraron en 1996. Fue durante décadas que con fe y contribuciones se llegó a construir el templo.

La recordada campaña Bolívar Coromotano, el cual se pedía solo una colaboración en la década de los 80 para la construcción del templo. Miles de jóvenes estuvieron durante años buscando dinero para que se fabricara el templo.

Para el 10 de febrero de 1996, el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II vino a consagrar el templo. Desde ese día es uno de los lugares de fe, oración, consagración y respeto que hay en nuestro país.

Cuaresma y fe

Estamos en tiempos de cuaresma, pronto vendrá la Semana Mayor. Semana de fe, oración y reflexión en la feligresía católica. Te hacemos extensa la invitación para este hermoso lugar ubicado en el estado Portuguesa.

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