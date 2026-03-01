La sopa de calabaza al curry se ha posicionado como la favorita de los entusiastas de la cocina healthy y gourmet, gracias a su perfil aromático único y su facilidad de preparación.
Este plato no solo destaca por su vibrante color naranja, sino por la complejidad que aportan ingredientes como el curry, la nuez moscada y los hongos frescos.
Ingredientes
- 1/2 libra de hongos (champiñones) frescos, cortados en tajadas
- 1/2 taza de cebolla picada
- 2 cucharadas de margarina
- 2 cucharadas de harina
- 1 cucharadita de curry en polvo
- 3 tazas de caldo de vegetales (ver notas)
- 1 lata (15 onzas) de calabaza tipo «pumpkin» sólida empacada
- 1 lata (12 onzas) de leche evaporada
- 1 cucharada de miel
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/4 cucharadita de pimienta
- 1/4 cucharadita de nuez moscada
- Cebollines (chives) frescas o deshidratadas (opcionales)
Preparación
- En una sartén de 4 cuartos o más, sofría los hongos y la cebolla en margarina hasta que estén blandos. Revuélvalos con la harina y el curry hasta que estén bien mezclados. Añada gradualmente el caldo.
- Ponga a hervir; cocine y mezcle por 2 minutos o hasta que espese.
- Añada la calabaza tipo «pumpkin», la leche, la miel, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Caliente todo bien.
- Adorne con cebollines, si lo desea.
- Refrigere las sobras dentro de las siguientes 2 horas.
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