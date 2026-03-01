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La sopa de calabaza al curry se ha posicionado como la favorita de los entusiastas de la cocina healthy y gourmet, gracias a su perfil aromático único y su facilidad de preparación.

Este plato no solo destaca por su vibrante color naranja, sino por la complejidad que aportan ingredientes como el curry, la nuez moscada y los hongos frescos.

Ingredientes 1/2 libra de hongos (champiñones) frescos, cortados en tajadas

1/2 taza de cebolla picada

2 cucharadas de margarina

2 cucharadas de harina

1 cucharadita de curry en polvo

3 tazas de caldo de vegetales (ver notas)

1 lata (15 onzas) de calabaza tipo «pumpkin» sólida empacada

1 lata (12 onzas) de leche evaporada

1 cucharada de miel

1/2 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de pimienta

1/4 cucharadita de nuez moscada

Cebollines (chives) frescas o deshidratadas (opcionales)