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Sopa cremosa de calabaza al curry lista en pocos pasos

By Redacción Carabobo
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Sopa cremosa de calabaza al curry

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La sopa de calabaza al curry se ha posicionado como la favorita de los entusiastas de la cocina healthy y gourmet, gracias a su perfil aromático único y su facilidad de preparación.

Este plato no solo destaca por su vibrante color naranja, sino por la complejidad que aportan ingredientes como el curry, la nuez moscada y los hongos frescos.

Ingredientes
  • 1/2 libra de hongos (champiñones) frescos, cortados en tajadas
  • 1/2 taza de cebolla picada
  • 2 cucharadas de margarina
  • 2 cucharadas de harina
  • 1 cucharadita de curry en polvo
  • 3 tazas de caldo de vegetales (ver notas)
  • 1 lata (15 onzas) de calabaza tipo «pumpkin» sólida empacada
  • 1 lata (12 onzas) de leche evaporada
  • 1 cucharada de miel
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1/4 cucharadita de pimienta
  • 1/4 cucharadita de nuez moscada
  • Cebollines (chives) frescas o deshidratadas (opcionales)
Preparación
  1. En una sartén de 4 cuartos o más, sofría los hongos y la cebolla en margarina hasta que estén blandos. Revuélvalos con la harina y el curry hasta que estén bien mezclados. Añada gradualmente el caldo.
  2. Ponga a hervir; cocine y mezcle por 2 minutos o hasta que espese.
  3. Añada la calabaza tipo «pumpkin», la leche, la miel, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Caliente todo bien.
  4. Adorne con cebollines, si lo desea.
  5. Refrigere las sobras dentro de las siguientes 2 horas.

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