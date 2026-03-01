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Para el carabobeño, el contacto con la montaña es casi una necesidad vital. Aunque el emblemático Parque Municipal Casupo es el punto de encuentro por excelencia en Valencia, el estado cuenta con una geografía privilegiada que ofrece rutas alternativas para todos los niveles de condición física. Si buscas escapar de la rutina y el asfalto, estas cinco rutas de senderismo en Carabobo te permitirán reconectar con el verde de nuestras cordilleras.

1. Cerro El Café (Naguanagua)

Ubicado en el municipio Naguanagua, es el «hermano mayor» de las rutas del norte. Ofrece un ascenso más técnico y empinado que el Casupo, ideal para quienes buscan mejorar su resistencia. La recompensa es una vista panorámica de 360 grados que abarca desde la zona industrial hasta las montañas que lindan con la costa. Es perfecto para el entrenamiento de corredores de montaña.

2. Cerro La Cumbre (San Diego)

Es la ruta predilecta para las familias del municipio San Diego. Su camino es amplio y bien demarcado, permitiendo un ascenso fluido. Al llegar a «la cruz» o a los miradores superiores, se puede apreciar el crecimiento urbanístico del valle de San Diego en todo su esplendor. Es una ruta segura y muy concurrida durante los amaneceres del fin de semana.

3. Las Montañas de Bejuma y Canoabo

Para una experiencia de senderismo de inmersión total, el Occidente de Carabobo es el destino. Rutas como la de Canoabo ofrecen senderos entre cafetales y bosques nublados. Aquí el clima es notablemente más fresco y el nivel de biodiversidad es mayor, siendo una excelente opción para el avistamiento de aves mientras se ejercita el cuerpo.

4. Fila de La Guacamaya (Valencia/Guacara)

Ubicada en la zona noreste de Valencia, esta ruta es famosa por sus formaciones rocosas y su cercanía con petroglifos arqueológicos. Es un sendero cargado de historia y misticismo, ideal para quienes disfrutan de caminatas largas con pendientes moderadas.

5. Volcán de San Diego

A pesar de su nombre, no es un volcán activo, sino una formación montañosa con senderos que desafían la gravedad. Es una de las rutas favoritas para el entrenamiento funcional al aire libre debido a sus tramos de alta inclinación que exigen un esfuerzo extra en las piernas.

Recomendaciones para el senderista

Antes de emprender cualquier ruta en Carabobo, los expertos recomiendan iniciar el ascenso antes de las 7:00 AM para evitar la deshidratación por las altas temperaturas. Es indispensable llevar al menos 2 litros de agua, calzado con tracción adecuada y reportar siempre tu ruta a familiares o amigos.

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