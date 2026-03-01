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Ante las diversas variaciones de voltaje la protección de la inversión familiar se vuelve una prioridad. Un «bajón» o un pico de tensión puede comprometer seriamente la vida útil de equipos sensibles como aires acondicionados, neveras y computadoras.

Por ello, es fundamental aplicar una estrategia de mantenimiento preventivo y protección técnica en el hogar.

El uso inteligente de protectores de voltaje

No todos los equipos requieren el mismo tipo de defensa. El primer paso es la instalación de protectores de voltaje individuales. Para equipos con compresor, como refrigeradores y aires acondicionados, es vital que el protector cuente con un temporizador de retardo (mínimo de 3 minutos). Esto evita que el gas refrigerante sufra presiones extremas si la luz intenta «volver» inmediatamente tras un corte. Por otro lado, para equipos electrónicos como televisores o consolas, se recomiendan supresores de picos con filtrado de ruido eléctrico.

La técnica de la «Desconexión Estratégica»

Muchos usuarios cometen el error de dejar los equipos conectados durante un apagón. La recomendación de los técnicos es la desconexión inmediata. Al restablecerse el servicio, la energía suele llegar con una tensión inestable que puede superar los niveles tolerables por las fuentes de poder. Espere al menos 10 minutos después de que la luz haya retornado de forma estable antes de volver a enchufar sus electrodomésticos principales.

Mantenimiento preventivo: El aliado silencioso

A menudo, un equipo se quema no solo por el voltaje, sino porque sus componentes internos están forzados. El polvo acumulado en los ventiladores de las computadoras o en los serpentines de las neveras genera calor excesivo. Un equipo limpio consume menos energía y es menos propenso a sufrir daños internos ante una variación eléctrica. Realizar una limpieza técnica cada seis meses es una inversión que ahorra miles de bolívares en reparaciones.

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