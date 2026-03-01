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Lo que comenzó como una «barra» de reguetón para encender las pistas de baile en pleno 2026, se ha transformado en un incendio diplomático dentro de la industria musical. El estreno del tema ‘Rosita’, una colaboración de Tainy, Rauw Alejandro y Jhayco, ha desatado una tormenta mediática al mencionar explícitamente el impulsivo historial matrimonial de Christian Nodal con Ángela Aguilar.

«Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal», reza la frase interpretada por el boricua Rauw Alejandro, la cual no tardó en llegar a oídos de la argentina Cazzu. La reacción de la «Nena Trampa» fue inmediata y escaló de un simple unfollow en redes sociales a una profunda reflexión sobre la lealtad y la sensibilidad en el género urbano.

Cazzu y la «Camaradería entre varones»

A través de su plataforma Substack, Cazzu publicó un texto titulado ‘Tiradera’, donde desarmó la pieza musical calificándola de «olvidable» y cuestionó la ética de los artistas involucrados. «Negocian la hipocresía», sentenció la rapera, refiriéndose a Rauw Alejandro, con quien mantenía una relación cercana.

Sin embargo, el punto más álgido de su mensaje fue cuando aclaró que su dolor no nace de una ruptura básica. «El problema real se llama ‘Crónica de un abandono’. Y no, no es a mí a quien han abandonado», escribió en clara referencia a su hija Inti, asegurando que la pequeña entiende más de lo que los «raperos inútiles» podrían comprender.

La respuesta de Nodal: «Se ocupan dos neuronas»

Por su parte, Christian Nodal no solo se mofó de la situación posando románticamente con Ángela Aguilar usando la canción de fondo, sino que lanzó una contraofensiva verbal. El intérprete mexicano defendió la libertad creativa del género urbano: «Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo y a mi historial de enamorarme sin miedo».

Nodal fue más allá e insinuó una supuesta hipocresía en su ex pareja, señalando sus recientes vínculos con figuras como Bad Bunny. «Puede posar en fotos con quien dañó la relación… pero una simple referencia musical se convierte en traición», puntualizó el cantante, dejando claro que para él, el drama ha sido sacado de proporción por una línea destinada al «perreo».

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