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Bajo un ambiente de máxima expectativa y fervor futbolístico, el trofeo original de la Copa del Mundo de la FIFA arribó este viernes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Este aterrizaje no solo simboliza el inicio de una gira de 26 días por diez ciudades estratégicas de México, sino que marca el pulso final hacia la histórica inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, programada para dentro de solo 104 días.

Mundial 2026 en México

La ceremonia de bienvenida fue engalanada por figuras que representan la excelencia del balompié. El argentino Roberto Ayala, campeón en Catar 2022 como parte del cuerpo técnico albiceleste, y el legendario Hugo Sánchez, máximo referente del fútbol mexicano, fueron los encargados de develar la estatuilla de oro macizo.

Durante el acto, el canciller Juan Ramón de la Fuente enfatizó que esta organización tripartita con Estados Unidos y Canadá fortalece la unidad de América del Norte. «La Copa FIFA es más que un trofeo; es un símbolo que une culturas antes de la gran cita deportiva», declaró el diplomático ante una nutrida presencia de medios internacionales.

Seguridad y Confianza de la FIFA

El arribo del trofeo ocurre en un contexto de alta sensibilidad social tras el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’. Ante los cuestionamientos sobre la viabilidad de las sedes tras la violencia desatada en estados como Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente durante su conferencia matutina.

La mandataria informó que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha ratificado su «total confianza» en México para albergar los 13 encuentros repartidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Sheinbaum subrayó que existe la certeza institucional de que el torneo se desarrollará bajo estrictos protocolos de seguridad para garantizar la integridad de los aficionados y las delegaciones internacionales.

Un Hito Histórico para México

Con la llegada de esta gira, México reafirma su estatus como la capital mundial del fútbol. En este 2026, la nación azteca se convertirá en el primer país en ser sede de tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026). El trofeo visitará puntos neurálgicos de la geografía nacional antes de regresar para el silbatazo inicial en el «Coloso de Santa Úrsula», consolidando una tradición deportiva que es ya parte del ADN mexicano.

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