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Con total éxito se desarrolló este viernes la primera edición de la “Esquina Cultural”, actividad que forma parte del programa Identidad Naguanagua, diseñado por la alcaldesa Elizabeth Niño, quien se ha propuesto crear una nueva alternativa de esparcimiento que contemple el encuentro familiar, el disfrute en los espacios públicos y el dinamismo comercial.

Este evento, explicó la mandataria mientras compartía con el grueso número de personas que se dio cita en el sector Las Quintas, busca consolidar la Naguanagua Potencia en materia de cultura, recreación y crecimiento económico. Durante la jornada los asistentes disfrutaron de una variada agenda que incorporó música, tradición, gastronomía y mucha alegría para la familia carabobeña.

“La llamamos Esquina Cultural porque tratamos de abarcar de todo, es un concepto amplio. Hoy tenemos música pop, jazz, contemporánea; estarán los emprendedores, artesanos y los comerciantes de la zona que han apoyado 100% la iniciativa”, explicó Richard Mendoza, presidente del Instituto de Cultura en Naguanagua.

Trascendió que esta nueva propuesta que tiene como principal objetivo generar sano entretenimiento para las comunidades, tal y como lo han pedido el gobernador Rafael Lacava y la presidenta (e) Delcy Rodríguez, se realizará mensualmente en una zona diferente de la jurisdicción.

Habitantes de Naguanagua y de otros municipios disfrutaron con las agrupaciones Venezuela Washboard y Tres en Línea, que pusieron a bailar y cantar a los presentes con sus proyectos musicales. Los niños se divirtieron en la zona infantil, un espacio con actividades recreativas. Asimismo, los comerciantes de la zona ofrecieron promociones especiales.

En Naguanagua comenzó la rumba

Los vecinos manifestaron su alegría por la creación de este tipo de eventos, los cuales les permiten contar con opciones de entretenimiento de calidad cerca de sus hogares.

“En Naguanagua comienza la rumba”, expresó entusiasmada Joanir Madero, residente del municipio, quien destacó la buena organización y el concepto amplio de la Esquina Cultural. “Estoy encantada, vengo a disfrutar con mi familia. Naguanagua no solo es trabajo, es también esparcimiento y aquí apoyan a los emprendedores”, continuó.

Luisa Bolívar, vecina y emprendedora, indicó que el evento permite a los comerciantes acercarse e interactuar con el colectivo. “Aquí tenemos espacios para los niños y los adultos. Definitivamente todos pueden venir y pasar un rato agradable. Esta es una excelente iniciativa para compartir como comunidad”, manifestó.

Leonel Gil, otro muchacho emprendedor, dio las gracias a la alcaldesa Elizabeth Niño por promover el disfrute de los ciudadanos y la prosperidad económica en la juventud. “Vine a presentar mis bombones, espero vender mucho y que se repitan estos eventos. Esto es muy chévere, porque ayuda a mucha gente”, señaló Gil.

Funcionarios de la Policía Municipal, Protección Civil y Rescate Naguanagua, se encargaron del resguardo de los presentes en el sector. En el lugar se encontraban representantes del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente.

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