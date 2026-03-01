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El Gobierno Nacional ha intensificado las medidas preventivas ante la situación epidemiológica del país. La vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria, informó sobre la emisión de directrices estrictas para los ciudadanos que planeen visitar zonas boscosas o parques nacionales, especialmente en las regiones bajo vigilancia activa por el brote de Fiebre Amarilla.

Desde junio de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Salud ha reportado un total de 36 casos confirmados en el territorio nacional. Los datos estadísticos revelan que el 75% de los contagios se concentra en personas con edades comprendidas entre los 10 y 49 años.

Por esta razón, el Estado mantiene una campaña de vacunación activa para la población de entre 1 y 58 años de edad en los estados Barinas, Aragua, Lara y Portuguesa.

Fiebre Amarilla en Venezuela

Para quienes deseen trasladarse a las entidades priorizadas, las autoridades sanitarias han establecido tres pilares fundamentales de prevención:

Vacunación anticipada: Es obligatorio recibir la dosis única de la vacuna al menos diez días antes de iniciar el viaje hacia las zonas de riesgo. Protección física y repelentes: Se recomienda el uso de camisas de manga larga, ropa de colores claros para no atraer insectos y la aplicación constante de repelente. Control de criaderos: Las comunidades y visitantes deben colaborar en la eliminación de depósitos de agua estancada que sirvan como criaderos para los mosquitos transmisores.

Inmunización gratuita y permanente

La vicepresidenta Iturria ratificó que la vacuna contra la Fiebre Amarilla es totalmente gratuita y se encuentra disponible de lunes a domingo en todos los puestos de salud de las zonas bajo vigilancia. El objetivo primordial de esta acción conjunta, que involucra a la ciencia, la tecnología y el poder popular organizado, es frenar la cadena de transmisión y evitar un ascenso en la cifra de contagios durante los desplazamientos turísticos.

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