Compartir

Venezuela empezó su concentración para el Clásico Mundial de Beisbol. En West Palm Beach inició la llegada de los jugadores criollos para estar en forma para los encuentros. Lanzadores, receptores y jugadores de posición ya están bajo el mando de Omar López.

Serán dos días para la recepción de peloteros del equipo venezolano. El primer encuentro amistoso será el próximo 3 de marzo, contra los Astros de Houston. Mientras que el 4 de marzo se medirán a los Nacionales de Washington.

Hay muchas esperanzas en el equipo venezolano pese a las trabas que han tenido sobre todo en el pitcheo. Pero esperan cumplir un buen papel, clasificar y luego de eso enfocarse a conquistar un puesto en el podio.

Venezuela empezó su concentración para el Clásico Mundial de Beisbol

El 6 de marzo será el primer choque de Venezuela ante Países Bajos, donde se pondrá a prueba lo que tiene Venezuela. Dicho encuentro será a la una de la tarde. Luego el 7 de marzo, Venezuela va contra Israel.

Para el 9 de marzo Venezuela se medirá al equipo de Nicaragua y el 11 de marzo contra República Dominicana. Los criollos buscarán imponerse en los encuentros para luego avanzar en el clásico.

​ Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas