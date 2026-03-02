Venezuela empezó su concentración para el Clásico Mundial de Beisbol. En West Palm Beach inició la llegada de los jugadores criollos para estar en forma para los encuentros. Lanzadores, receptores y jugadores de posición ya están bajo el mando de Omar López.
Serán dos días para la recepción de peloteros del equipo venezolano. El primer encuentro amistoso será el próximo 3 de marzo, contra los Astros de Houston. Mientras que el 4 de marzo se medirán a los Nacionales de Washington.
Hay muchas esperanzas en el equipo venezolano pese a las trabas que han tenido sobre todo en el pitcheo. Pero esperan cumplir un buen papel, clasificar y luego de eso enfocarse a conquistar un puesto en el podio.
Venezuela empezó su concentración para el Clásico Mundial de Beisbol
El 6 de marzo será el primer choque de Venezuela ante Países Bajos, donde se pondrá a prueba lo que tiene Venezuela. Dicho encuentro será a la una de la tarde. Luego el 7 de marzo, Venezuela va contra Israel.
Para el 9 de marzo Venezuela se medirá al equipo de Nicaragua y el 11 de marzo contra República Dominicana. Los criollos buscarán imponerse en los encuentros para luego avanzar en el clásico.
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