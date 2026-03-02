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Una colisión de motos en la avenida Las Ferias dejó una mujer lesionada. El hecho ocurrió luego de las tres de la tarde en la avenida que comunica a la zona sur de Valencia con el centro de la ciudad.

En una de las motos iba la mujer con su pareja además de una niña. Mientras que la otra moto era de servicios de entrega, al sitio llegaron transeúntes a prestar ayuda. Mientras que minutos después llegaron agentes de la PNB como de la Policía de Carabobo.

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Colisión de motos en la avenida Las Ferias

La mujer fue atendida en el hecho, el accidente ocurrido entre las dos motos se une a los ocurridos en lo que va de año en la ciudad de Valencia. Hacemos un llamado a cumplir con las normas impuestas por el INTT.

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