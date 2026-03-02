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El hombre que asesinó a su pareja en San Joaquín fue condenado a pena máxima. Raúl Ernesto Lovera Cañizales fue encontrado culpable del hecho, en donde dejó sin vida a su entonces pareja Greicy Carolina Bracho Lugo.

La dama y el sujeto tenían 20 años de relación y tenían dos hijos. El triste hecho se inició el 17 de enero de 2020, ambos estaban en un compartir en la vivienda que compartían en un urbanismo de San Joaquín.

Cuando culminaron ambos decidieron llevarse a una amiga, pero en el camino se presentó un inconveniente que originó una discusión. El sujeto está señalado de golpear a Greicy y dejarla en un terreno donde murió.

Los vecinos dieron a conocer sobre el hallazgo de una mujer sin vida en el lugar. El hombre ante los funcionarios del CICPC dijo que no sabía nada de la muerte de su esposa. Pero los arañazos como las huellas de los zapatos lo delataron.

Lovera estuvo en el juicio donde se encontró culpable de femicidio agravado. La pena impuesta había sido de 30 años, la cual fue ratificada el pasado 10 de febrero de 2025.

Ratificada pena máxima para el hombre que asesinó a su pareja en San Joaquín

Los abogados defensores de Lovera habían interpuesto un recurso de casación ante la Sala Penal del máximo tribunal del país. Los magistrados decidieron declararlo inadmisible ya que este fue consignado fuera de los lapsos establecidos.

La defensa había entregado el recurso de casación, cuatro días después del lapso establecido.

“Los magistrados recordaron que, de manera general, para que la Sala Penal entre a conocer un recurso de casación se requiere el cumplimiento de ciertos requisitos. Tales como: que la persona que lo ejerza esté debidamente legitimada por la ley”

“Que sea interpuesto dentro del lapso legal establecido para ello; que la decisión que se recurre sea impugnable en casación por expresa disposición de la ley; y, iv) que el recurso esté debidamente fundamentado”, explicó el diario Últimas Noticias.

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