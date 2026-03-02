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Estafaba por pantallazos y quedó detenida por el CICPC

By Redacción Carabobo
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Estafaba por pantallazos

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Una mujer estafaba por pantallazos y quedó detenida por el CICPC. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. Quedando la joven de 23 años a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal Guarenas, registraron la detención de Yeiberlyn Victoria Lovera Plaza (23). En Ruiz Pineda, avenida principal de Ruiz Pineda, parroquia Guarenas, por estafa bajo la modalidad de pantallazos.

Estafaba por pantallazos y quedó detenida por el CICPC

Se pudo conocer que Díaz, se dedicaba a acudir a establecimientos comerciales, indicando que el pago sería a través de pago móvil. Por lo que les hace llegar un presunto comprobante, que, al ser verificado por los propietarios del comercio, se percatan que son falsos. Por lo que quedó a la orden del Ministerio Público.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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