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Los picos más altos de Venezuela son varios, hay que conocer cada uno de ellos. La cultura general y más de nuestro país son importantes. Como importante conocer de sus playas, ríos y todos los estados con sus capitales.

Anteriormente era algo obligatorio, y tiene que seguir siendo de esa manera. Ya que así conocemos nuestro país, y cada una de las cosas que tiene. Venezuela es nuestro país y tenemos que conocerlo a fondo.

Los picos más altos de Venezuela

Pico Bolívar (4.978 m): El punto más alto de Venezuela, situado en el Parque Nacional Sierra Nevada.

Pico Humboldt (4.916 m): Conocido por albergar los últimos glaciares del país (La Corona).

Pico La Concha / La Garza (4.922 m – 4.895 m): Una de las cumbres más desafiantes.

Pico Bonpland (4.863 m): Vecino del Pico Bolívar.

Pico Piedras Blancas / Misamán (4.748 m): Máxima altura de la Sierra La Culata.

Pico El Toro (4.735 m): Ubicado en la Sierra Nevada.

La mayoría de estas montañas se concentran en la Sierra Nevada de Mérida y la Sierra La Culata, formando el techo de Venezuela con alturas superiores a los 4.500 m s.n.m..

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