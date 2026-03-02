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El roster oficial de Venezuela para el Clásico Mundial de Beisbol ya está listo, nombres rutilantes como Ronald Acuña, Eugenio Suárez, Jackson Chourio entre otros están en el listado. Hay mucha esperanza con nuestros peloteros en este Mundial

De igual modo, el cuerpo técnico de Venezuela, hay nombres como Johan Santana, una persona que viene emergiendo como coach de pitcheo. Robinson Chirinos además del conocido Carlos “Beto” Méndez.

Roster oficial de Venezuela

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