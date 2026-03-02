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El boletín del INAMEH hoy 2 de marzo de 2026 nos indica que se esperan altas temperaturas en Venezuela, En gran parte del país se esperan 37 Y 39 grados específicamente en las zonas del estado Guárico, como el centro del país.

Venezuela amanece con escasa nubosidad; resaltando nubosidad baja (niebla) en zonas de *nuestra Guayana Esequiba. Además de los estados Bolívar, Amazonas, Miranda, Distrito Capital, Lara, Trujillo, Falcón y norte del Zulia.

Zonas despejadas en la región llanera especialmente en los estados Barinas como en Portuguesa. Sin novedad lluviosa en la zona insular como en el oriente venezolano en horas de la mañana.

La costa nacional se espera nubosidad en horas de la mañana en el litoral central. Comprendiendo los estados Aragua, Carabobo y La Guaira. Despejado en Falcón como en la zona del Zulia.

Boletín del INAMEH hoy 2 de marzo de 2026

Zonas despejadas y gran presencia del astro rey en el centro del país, donde se esperan altas temperaturas en este inicio de semana.

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En horas de la madrugada en zonas de Mérida, especialmente en las zonas de montaña, se esperan ocho grados de temperatura. En montañas del centro del país en horas de la madrugada se esperan temperaturas frescas.

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