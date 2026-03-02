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Una pizza de queso casera es fácil de preparar, nada como cocinar uno de los platos que más le gusta a grandes y chicos. Con los ingredientes sencillos y los pasos para que te quede espectacular.

Pizza de queso casera

Ingredientes para la masa:

500g de harina de trigo

7g de levadura seca instantánea (o 21g de levadura fresca)

300ml de agua tibia

2 cucharadas de aceite de oliva

10g de sal

1 cucharadita de azúcar

Ingredientes para la cobertura:

200g de queso mozzarella rallado

100g de queso parmesano rallado

4 cucharadas de salsa de tomate

Cebollín o perejil picado para decorar

Sal y pimienta al gusto

1 diente de ajo picado (opcional)

Preparación:

Para la masa: Mezcla la harina con la sal en un recipiente grande. En otro recipiente, disuelve la levadura y el azúcar en agua tibia. Deja reposar 5-10 minutos hasta que se forme espuma.

Haz un hueco en el centro de la harina y añade la mezcla de levadura y el aceite de oliva. Mezcla hasta formar una masa.

Amasa sobre una superficie enharinada durante 8-10 minutos hasta que la masa quede elástica y suave. Coloca la masa en un recipiente ligeramente aceitado, cúbrela con un paño húmedo y déjala reposar en un lugar cálido durante 1-2 horas, o hasta que duplique su tamaño.

Precalienta el horno a 220°C. Divide la masa en dos partes (puedes congelar una para otra ocasión). Estira una parte sobre una superficie enharinada hasta formar un círculo de aproximadamente 30 cm.

Coloca la masa en una bandeja para pizza o piedra para hornear. Para la cobertura: Extiende la salsa de tomate sobre la masa dejando un borde libre. Espolvorea con los quesos rallados.

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Hornea durante 10-15 minutos, o hasta que el queso esté burbujeante y la corteza dorada. Al sacar del horno, decora con cebollino o perejil picado. Sirve inmediatamente en una tabla de madera como se muestra en la imagen.

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