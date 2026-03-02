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Las tarifas de Digitel en marzo 2026 ya fueron actualizadas, se hicieron los ajustes para este tercer mes del año. Si eres cliente de la empresa del 0412 y 0422 consulta tu plan para que conozcas los nuevos precios.

Esta empresa es una de las tres operadoras telefónicas y datos que hay en el país, junto a Movistar como de Movilnet. Los clientes siguen creciendo a nivel nacional, como las tres empresas hacen ajustes por llegar a cada rincón del país.

Además de brindar cada día un mejor servicio, Caracas sigue siendo la ciudad con más movimiento de comunicación por parte de las tres operadoras. Luego vienen otras ciudades del país.

Tarifas de Digitel en marzo 2026

Plan Inteligente Plus 1.1 GB 417,13 bolívares

Plan inteligente Plus 2 GB 758,68 bolívares

Plan Inteligente Plus 6 GB 2620.72 bolívares

Plan Inteligente Plus 12 GB 5.241,44 bolívares

Plan Inteligente Plus 30 GB 10.499,68 bolívares

La recarga mínima bancaria en Digitel en la actualidad está a partir de los 160 bolívares en adelante.

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