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Un motorizado perdió una de sus piernas en un lamentable accidente en la Autopista Caracas La Guaira. El hecho se registró la noche del domingo en el primer túnel de la referida arteria vial que comunica a Caracas con el litoral.

Al parecer el incidente se registró cuando este iba con su moto en sentido contrario, chocando contra un vehículo. Debido al fuerte impacto de la moto con una camioneta provocó un incendio en el lugar, perdiendo la pierna derecha.

Enseguida paramédicos como autoridades viales capitalinas llegaron al sitio de los hechos para atender la situación. El lesionado fue llevado de inmediato a un hospital de la capital donde fue atendido.

Motorizado perdió extremidad en accidente en la Autopista Caracas La Guaira

Se pudo conocer que la circulación vial en la autopista había quedado restringida debido al incendio. Los bomberos se encargaron de sofocar las llamas, retirar los vehículos de la vía y abrir el paso.

Hacemos el llamado a los conductores a cumplir con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Una de ellas circular de forma debida por las autopistas del país.

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No circular por el hombrillo (canal de seguridad), no manejar en sentido contrario a las vías. Cumplir con los límites establecidos de circulación, para vehículos livianos, entre ellos motos como también vehículos pesados. Entre ellos camiones como gandolas.

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