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El vuelco de un vehículo en la avenida Bolívar norte dejó una persona lesionada. El hecho ocurrió a las 8:10 de la mañana de hoy lunes 2 de marzo de 2026. Al sitio llegaron las autoridades viales.

El hecho vial fue reportado desde el sector La Ceiba cercano a un reconocido establecimiento de pollos. Los transeúntes también se acercaron a prestar colaboración debida en este accidente.

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Vuelco de un vehículo en la avenida Bolívar norte

En el accidente se vieron dos vehículos involucrados, uno de color rojo, el cual quedó volcado con un sedan gris el cual sufrió severos daños en la parte delantera. El accidente fue atendido por las autoridades viales de Valencia.

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Una vez más hacemos el llamado a los conductores para que se transite con prudencia por las principales avenidas de Valencia como del país. Cumpliendo con las normas establecidas por el INTT.

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