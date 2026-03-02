Compartir

El Bono Único Familiar de marzo 2026 ya es esperado por los usuarios del Sistema Patria. Recordemos algo importante esta bonificación agrupó a las extintas bonificaciones que se entregaban en los primeros días del mes.

Entre ellas estaban, el bono José Gregorio Hernández además de 100% Escolaridad como el bono Lactancia Materna. Estos bonos se pagaban en los primeros días de cada mes, desde el pasado 30 de abril se creó la bonificación única.

La fecha probable de pago de este bono va desde hoy lunes dos de marzo hasta el próximo 7 de este mes. En el mes de febrero la bonificación estuvo en el orden de los 5.505 bolívares para los afiliados.

Bono Único Familiar de marzo 2026

Hasta ahora se espera que monto sea mayor al que se entregó el mes pasado. Este marca el inicio de la agenda de bonificaciones mensuales. Son varias ayudas económicas que el ejecutivo ha seguido entregando.

A mediados del mes se espera por la entrega del Bono Contra la Guerra Económica el cual se pagan 120 dólares a los empleados públicos activos. Además de los jubilados que cobran 112 dólares como 50 dólares a los pensionados.

Todo estos montos están sujetos a la tasas del Banco Central de Venezuela del día. Los mismos no han aumentado, ya que están anclados al costo de la divisa oficial. Esto mensualmente se ajusta al monto oficial.

Recomendaciones para recibir los bonos

Debes entrar al menos dos veces al mes en tu cuenta en el Sistema Patria. No delegues a otra persona el entrar a la cuenta. Contesta las encuestas, en la actualidad se está haciendo una encuesta a los trabajadores.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¿Cómo verificar la asignación de los Bonos Patria?

Revisa siempre tus datos en el Sistema, número de teléfono además de otros datos importantes que hay en la misma. Como recuerda que Patria no envía mensajes de texto mediante las operadoras nacionales.

​ Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas