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Accidente de tránsito en San Joaquín dejó una persona fallecida (VIDEO)

By Redacción Noticias24Carabobo
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Accidente de tránsito en San Joaquín
Foto: captur del video de San Joaquín Escucha.

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Redacción Noticias24Carabobo
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En horas de la madrugada de hoy lunes 2 de marzo de 2026 fue reportado un accidente de tránsito en San Joaquín, en el sector La Indiana. El fuerte choque involucró una camioneta Chevrolet Silverado color negro además de un motorizado.

Una de las personas involucradas en el accidente falleció en el hecho producto del impacto con la camioneta. Este quedó identificado como Edwin Giuliani, además de una persona lesionada.

Accidente de tránsito en San Joaquín reportaron esta madrugada

Este accidente se suma a los ocurridos en el estado Carabobo y en el país en lo que va de año. Se hace un llamado a los conductores a cumplir con las normas impuestas por el INTT, una de ellas cumplir con los límites de velocidad.

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Respetar las intersecciones, como a circular con mucha prudencia. Cumpliendo con los cambios debidos de los semáforos. Si vas en moto porta siempre tu casco certificado además de la vestimenta adecuada.

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SourceSan Joaquín Noticias
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