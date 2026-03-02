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El nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian dijo que es su deber y derecho legitimo vengar la muerte del ayatolá Alí Jimeneí. Esto luego del ataque de Estados Unidos e Israel a la capital Teherán.

Pezeshkian condenó el ataque contra la nación persa que han ejecutado ambos países. Donde murió el líder de esa nación, además de otras personas, entre ellas el exmandatario Mahmoud Ahmadinejad.

Nuevo presidente de Irán dijo que se vengará la muerte del ayatolá Alí Jameneí

«El asesinato del más alto funcionario político de la República Islámica de Irán y destacado líder y autoridad del mundo chiita por parte del siniestro eje estadounidense-sionista; se considera una declaración de guerra abierta contra los musulmanes, especialmente los chiitas, en todas partes del mundo», afirmó Pezeshkian.

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«La República Islámica de Irán considera que el derramamiento de sangre y la venganza contra los autores y comandantes de este crimen histórico son su deber y derecho legítimos. Y cumplirá con esa gran responsabilidad y deber con todas sus fuerzas», advirtió.

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