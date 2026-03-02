ActualidadInternacionalPortada

Nuevo presidente de Irán dijo que se vengará la muerte del ayatolá Alí Jameneí

By Danny Valdiviezo
0
96
Nuevo presidente de Irán
Masoud Pezeshkian dijo que es su derecho vengar la muerte del ayatolá. Foto: Globovisión.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian dijo que es su deber y derecho legitimo vengar la muerte del ayatolá Alí Jimeneí. Esto luego del ataque de Estados Unidos e Israel a la capital Teherán.

Pezeshkian condenó el ataque contra la nación persa que han ejecutado ambos países. Donde murió el líder de esa nación, además de otras personas, entre ellas el exmandatario Mahmoud Ahmadinejad.

Nuevo presidente de Irán dijo que se vengará la muerte del ayatolá Alí Jameneí

«El asesinato del más alto funcionario político de la República Islámica de Irán y destacado líder y autoridad del mundo chiita por parte del siniestro eje estadounidense-sionista; se considera una declaración de guerra abierta contra los musulmanes, especialmente los chiitas, en todas partes del mundo», afirmó Pezeshkian.

NO DEJES DE LEER AHORA: Irán nombró a general Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria

«La República Islámica de Irán considera que el derramamiento de sangre y la venganza contra los autores y comandantes de este crimen histórico son su deber y derecho legítimos. Y cumplirá con esa gran responsabilidad y deber con todas sus fuerzas», advirtió.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Expresidente de Irán Mahmoud Ahmadinejad murió tras ataque de Israel

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceGlobovisión
Artículo anterior
Accidente de tránsito en San Joaquín dejó una persona fallecida (VIDEO)
Artículo siguiente
Volcamiento de camioneta en la Autopista Sur dejó un lesionado
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes