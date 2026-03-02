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Un volcamiento de camioneta en la Autopista Sur dejó una persona lesionada, el hecho se reportó luego de las diez de la mañana de hoy en la referida arteria vial. En el lugar estuvieron presentes los Bomberos del municipio Libertador.

Una camioneta pick up color azul quedó volcada en la vía rápida de la autopista. El hecho generó fuerte congestión en ambos sentidos esta mañana. Personal de tránsito se encargó de la situación.

Los bomberos informaron que le realizaron una evaluación cefalocaudal encontrándose al momento estable posterior a volcamiento de vehículo. Al sitio llegó personal de Invialca para el despeje de la vía.

Volcamiento de camioneta en la Autopista Sur

Este es el tercer accidente reportado en la mañana de hoy lunes 2 de marzo de 226. Hacemos nuevamente el llamado a los conductores para que cumplan con las normas impuestas por el INTT.

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Mucha prudencia al manejar en las vías del estado Carabobo como del país, cumpliendo con los límites de velocidad. No circulando por el hombrillo (canal de seguridad). Si vas en moto porta siempre el casco.

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