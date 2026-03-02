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El asesinato de un delivery en Caracas, dejó dos personas detenidas y a la orden del Ministerio Público. El hecho lo dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales en las últimas horas.

Funcionarios de la Division de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); lograron el esclarecimiento total del homicidio de Iván Alfredo Tapias Marcano (34).

El hecho ocurrió en la avenida Loira, adyacente a la Clínica Loira, parroquia El Paraíso, municipio Libertador, Caracas, la noche del 23 de febrero. Las investigaciones determinaron que el crimen fue una ejecución planificada.

Asesinato de un delivery en Caracas

El mismo motivado por rencillas personales y ejecutada bajo la modalidad de sicariato, dijo el alto comisario de la policía científica. La noche del suceso, la víctima se encontraba en la UD-2 de Caricuao.

Cuando recibió una llamada telefónica de Samir Guillermo Lobo Nieto (23), quien le solicitó un servicio de traslado con destino hacía El Paraíso. Durante el trayecto, el victimario lo obligó a desviarse a una zona de escasa afluencia de personas.

En el lugar, le ordenó detener la marcha y sin mediar palabra, le efectuó múltiples disparos que le causaron la muerte de forma inmediata. Para luego huir del sitio con la motocicleta de la víctima.

El trabajo técnico científico, determinó que el vehículo fue entregado a Danilo José Rodríguez Pinto (32), quien le ofreció una moto a Samir por ejecutar el hecho. Por cuanto este sostenía múltiples problemas con Iván.

Esto por comentarios negativos emitidos hacía la pareja del hoy occiso, los cuales habían escalado el conflicto de verbal a lo físico en reiteradas oportunidades. El autor material luego de ejecutar el homicidio, se trasladó a la barbería donde trabajaba a fin de aparentar normalidad.

De vuelta al lugar del crimen

Para luego, pedirle a un compañero de la barbería que le hiciera una carrera de regreso al lugar del crimen para enterarse de lo sucedido como un doliente más. Y finalmente se dirigió a la residencia de su pareja, a quien terminó confesándole el atroz crimen.

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Cabe señalar que durante el trabajo de investigación también se realizó la aprehensión de Oswalker Yuceth Tovar Nieves (22), quien se encargó de ocultar el arma homicida. Quedando el caso a disposición del Ministerio Público. ​

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