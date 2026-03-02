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El polvo del Sahara en marzo continuará en el país, dijo el INAMEH, con cielos parcialmente nublados además de concentraciones moderadas en el país. La masa de aire seca se ha mantenido en el país desde hace meses.

Dicho pronóstico destaca que los vientos alisios han aportado humedad en lo que es la zona costera del país. Esto podría generar lluvias además de lloviznas dispersas en el país resaltó Unión Radio.

Polvo del Sahara en marzo

Este se puede apreciar en horas de la tarde, cuando el sol está cayendo donde se pueden observar colores naranja y marrón claro sobre el occidente del país. este ha estado presente casi todo el año.

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Este es una masa de aire seco y cargado de partículas de arena, minerales y microorganismos que viaja desde el desierto africano hacia el Atlántico y América. Especialmente el Caribe, impulsada por los vientos alisios.

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