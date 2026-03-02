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La Asamblea Nacional (AN) busca e inicia formalmente este lunes 2 de marzo el proceso de recepción de credenciales para los ciudadanos interesados en postularse a los cargos de Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo.

El procedimiento, enmarcado en los artículos 284 y 263 de la Constitución, así como en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, busca renovar las autoridades del sistema de justicia y del Poder Ciudadano. El Comité Preliminar de Evaluación de Postulaciones ya habilitó los canales oficiales para informar sobre los requisitos legales necesarios para los aspirantes.

Buscan Fiscal y Defensor en la AN

El lapso para consignar los documentos de postulación se mantendrá abierto durante toda la semana. Cerrando definitivamente el lunes 9 de marzo de 2026. Los interesados deben acudir al Palacio Federal Legislativo, en el centro de Caracas, en un horario comprendido entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Una vez concluida esta fase de recepción, el Parlamento procederá con la verificación de requisitos y la evaluación de elegibles, para finalmente presentar la lista de candidatos aptos ante la plenaria nacional para su designación oficial.

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