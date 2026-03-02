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Efectivos del Cuerpo de Bomberos del municipio San Diego atendieron un incendio de vegetación registrado en el sector Los Jarales, durante la noche de este domingo primero de marzo. Tras recibir el reporte de la comunidad, las comisiones se trasladaron de inmediato al lugar para iniciar las labores de combate y supresión del fuego.

Incendio de vegetación en Los Jarales

Este amenazaba con extenderse debido a las condiciones climáticas de la zona. Gracias a la rápida intervención de los funcionarios, el siniestro fue controlado mediante maniobras de ataque directo, garantizando la seguridad de las viviendas y familias que residen en las adyacencias.

Las autoridades locales mantienen el monitoreo constante en los focos vulnerables del municipio durante esta temporada de sequía. Se insta a los ciudadanos a evitar la quema de desechos y reportar cualquier columna de humo de manera oportuna.

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