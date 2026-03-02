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Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), adscritos a las divisiones contra Drogas y de Espacios Acuáticos, incautaron gran cantidad de marihuana en el estado Bolívar.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector Boca de Aro, específicamente en la Isla El Aro, donde los funcionarios localizaron 163 envoltorios de marihuana. Con un peso total de 62 kilos con 811 gramos. El cargamento se encontraba distribuido en cuatro sacos ocultos en la zona, aunque no se reportaron detenciones de sospechosos durante el hallazgo en la ribera.

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Incautan marihuana en estado Bolívar

La operación fue posible gracias a las denuncias de los habitantes de la zona. Los residentes alertaron a las autoridades sobre el tránsito inusual de embarcaciones tipo curiara provenientes de las poblaciones altas del río Orinoco. Por tal motivo los funcionarios desplegaron labores de inteligencia social para verificar la información y dar con el paradero de la droga.

El material incautado quedó bajo resguardo de las autoridades competentes para profundizar las investigaciones y determinar la procedencia de este envío fluvial que pretendía utilizar las rutas del estado Bolívar.

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