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El Real Madrid rompió el silencio sobre el estado físico de Kylian Mbappé al confirmar que el jugador sufre una lesión de esguince en su rodilla izquierda. Tras viajar a Francia para someterse a exámenes complementarios bajo la supervisión de especialistas galos y el cuerpo médico merengue, se determinó que el atacante continuará con un plan de recuperación conservador.

Esta decisión busca optimizar su evolución y evitar cualquier riesgo de recaída. Por el momento se descarta una intervención quirúrgica, a pesar del evidente malestar en el entorno del futbolista por cómo se ha manejado la dolencia.

Mbappé con Lesión en la rodilla

La situación del «10» se ha agravado desde las molestias iniciales reportadas el pasado 7 de diciembre ante el Celta. Hecho que va acumulando ya tres parones en lo que va de temporada. El técnico Álvaro Arbeloa enfatizó en rueda de prensa que no se forzará el regreso del francés, asegurando que volverá a los terrenos de juego únicamente cuando esté al 100 % de sus capacidades.

Por ahora, el Madrid mantiene una postura de cautela extrema, evaluando el progreso día a día mientras el jugador permanece de baja indefinida tras perderse el reciente compromiso de Champions ante el Benfica.

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