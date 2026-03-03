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Un incendio de grandes proporciones se registra la tarde de este lunes 2 de marzo en un galpón de una empresa de plásticos ubicada en el barrio Los Samanes Norte, al sur de Valencia. El material inflamable almacenado en la estructura provocó que las llamas se intensificaran rápidamente, alcanzando una altura considerable y generando una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad.

Ante la voracidad del fuego, que ya amenaza con alcanzar la parte trasera de varias viviendas cercanas, los cuerpos de seguridad iniciaron el desalojo preventivo de los vecinos que habitan frente a la infraestructura siniestrada.

Incendio en Los Samanes Valencia

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Valencia y rescatistas se encuentran desplegados en el sitio realizando maniobras de combate directo para confinar el incendio y evitar que se propague a las zonas residenciales colindantes. Hasta el momento no se han reportado víctimas ni heridos, aunque el riesgo de colapso de la estructura y la cercanía de las casas mantienen en alerta a las autoridades de gestión de riesgos del estado Carabobo.

Se recomienda a la población evitar transitar por las adyacencias de Los Samanes Norte para facilitar el paso de los camiones cisterna y las unidades de apoyo que continúan llegando al lugar.

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