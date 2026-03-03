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La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) oficializó este domingo 1° de marzo que construirá una sede Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) en los terrenos de La Carlota, Caracas. Este ambicioso complejo, que busca modernizar la infraestructura deportiva del país, contará con un domo de futsal de nivel internacional, un centro de formación arbitral con tecnología de simulación avanzada y canchas de césped natural de alto rendimiento.

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El proyecto dispone de un financiamiento de 6 millones de dólares por parte de la FIFA y 3 millones adicionales de la Conmebol, consolidando un respaldo institucional sin precedentes para el fútbol venezolano.

FVF construirá sede en la Carlota

La obra cuenta con la asesoría técnica de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), cuyos directivos, encabezados por Claudio “Chiqui” Tapia, visitaron los terrenos junto al presidente de la FVF, Jorge Giménez, para optimizar el diseño funcional de las instalaciones.

Este nuevo centro servirá como base de entrenamiento para las selecciones nacionales masculinas y femeninas. Cabe destacar que esta sede se suma al CNAR ya existente en la Isla de Margarita.

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