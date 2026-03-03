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Un joven venezolano de 20 años, asesina a su casera y es detenido este lunes 2 de marzo en Madrid tras confesar el hecho delictivo. El sujeto se presentó voluntariamente a primera hora de la mañana en una comisaría del distrito de Carabanchel, donde relató los hechos ante los funcionarios de guardia.

Tras la confesión, comisiones policiales se trasladaron a una vivienda ubicada en la calle Oropéndola, donde hallaron el cuerpo sin vida de una mujer de 31 años con evidentes signos de violencia, confirmando así el trágico relato del victimario.

Venezolano asesina a su casera en Madrid

Equipos de la Policía Científica y del Grupo VI de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid han asumido la investigación. En tal sentido, se encuentra esclareciendo las circunstancias exactas del suceso. Aunque los servicios sanitarios acudieron de inmediato al domicilio, solo pudieron certificar el fallecimiento de la mujer debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades españolas intentan determinar ahora la relación de convivencia exacta entre ambos. Mientras, el detenido permanece bajo custodia a la espera de ser puesto a disposición judicial por este feminicidio.

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