Compartir

El Real Madrid sufrió un duro revés este lunes 2 de marzo al caer (vs) 0-1 ante el Getafe en el Estadio Santiago Bernabéu. Un zapatazo de primera del uruguayo Martín Satriano al minuto 39 fue suficiente para que el conjunto «azulón» rompiera una sequía de victorias en el feudo blanco que databa desde el año 2008.

Pese al dominio local, la ausencia de Kylian Mbappé pesó en el ataque madridista. Vinícius Jr. y Rodrygo no lograron batir a un inspirado David Soria, quien se convirtió en la figura del encuentro al salvar su portería en múltiples ocasiones claras de gol.

Real Madrid vs Getafe

El tramo final del partido estuvo marcado por la tensión y las expulsiones, con el argentino Franco Mastantuono viendo la roja directa al minuto 95 por reclamos. Mientras, Adrián Liso también fue enviado a las duchas por doble amarilla en el descuento. Con este resultado, el equipo dirigido por Arbeloa encadena su segunda derrota en fila tras el tropiezo ante Osasuna.

Esto le permite al Barcelona un escape a cuatro unidades en la cima de la tabla. Por su parte, el Getafe escala a la undécima posición con 32 puntos, logrando una victoria histórica que agrava el presente deportivo del vigente campeón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Getafe C.F. (@getafecf)

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

FVF construirá Centro Nacional de Alto Rendimiento en La Carlota con apoyo de la FIFA (+VIDEO)